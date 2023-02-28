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Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ

18:40 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документ опубликован.

Согласно закону, действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре сможет принять глава государства. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Путин на прошлой неделе в послании Федеральному собранию заявил о приостановке участия России в ДСНВ. 22 февраля закон единогласно приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

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