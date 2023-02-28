0
0
109
НОВОСТИ

Система пропуска беженцев через границу РФ и Украины должна быть четче отлажена — Путин

19:20 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин потребовал усовершенствовать систему пропуска беженцев через российско-украинскую границу.

«Должна быть более четко отлажена система пропуска беженцев через границу, а также воинских колонн, военной техники, гуманитарных и строительных грузов», — заявил глава государства во вторник на коллегии ФСБ РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 28.02.2023
Украина устанавливает фортификационные сооружения у границы с Приднестровьем
0
112
14:32 28.02.2023
БПЛА упал в Коломенском округе Подмосковья
0
122
14:12 28.02.2023
Киев применил БПЛА для атаки на инфраструктуру Краснодарского края и Адыгеи — МО РФ
0
141
11:05 28.02.2023
Психотропное вещество доставлено в Краматорск для подготовки Западом провокации — МО РФ
0
180
09:32 28.02.2023
НАТО готовится поставить на Украину 600 тысяч доз антидотов от отравляющих веществ — МО РФ
0
175
09:00 28.02.2023
США планируют провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов — МО РФ
0
187
20:10 27.02.2023
Франция будет управлять своими зарубежными военными базами по-новому
0
318
16:00 27.02.2023
ВС РФ поразили в Киевской области центр радиоэлектронной разведки ВСУ — МО РФ
0
362
15:00 27.02.2023
Дороги в Артемовск под контролем сил РФ, подвоз боеприпасов ВСУ прекращен, заявили в ДНР
0
394
10:20 27.02.2023
Серия взрывов произошла ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье — Рогов
0
391

Возврат к списку