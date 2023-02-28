Система пропуска беженцев через границу РФ и Украины должна быть четче отлажена — Путин
19:20 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин потребовал усовершенствовать систему пропуска беженцев через российско-украинскую границу.
«Должна быть более четко отлажена система пропуска беженцев через границу, а также воинских колонн, военной техники, гуманитарных и строительных грузов», — заявил глава государства во вторник на коллегии ФСБ РФ.
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