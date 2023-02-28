Сергей Карякин не вошел в рейтинг Международной шахматной федерации

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин не включен в рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована во вторник пресс-службой организации.

Лидером рейтинга остается норвежец Магнус Карлсен (2 852 очка), второе место сохраняет россиянин Ян Непомнящий (2 795), третьим идет китаец Дин Лижэнь (2 788). 13-е место занимает представитель России Александр Грищук (2 745).

Россиянин Сергей Карякин, не выступающий на турнирах под эгидой FIDE с февраля прошлого года, не вошел в рейтинг FIDE. В предыдущей версии рейтинга он занимал 10-е место.

Карякину 33 года, в 2016 году он одержал победу в турнире претендентов и проиграл Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

Непомнящему 32 года, он становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). В 2021 году Непомнящий выиграл турнир претендентов, но в матче за мировую шахматную корону уступил Карлсену.