0
0
158
НОВОСТИ

Путин подписал закон о соблюдении норм русского языка и употреблении иноязычных слов

20:40 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, цель которого — стимулировать соблюдение норм литературного русского языка и взять под контроль использование иностранных заимствований. Соответствующий документ опубликован во вторник.

Согласно поправкам, при использовании русского языка как государственного во всех установленных законом сферах «должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка», а именно — правила использования языковых средств, зафиксированные в нормативных словарях, справочниках и грамматиках. Порядок формирования и утверждения их списка, а также требования к составлению и периодичности издания нормативных словарей будут предлагаться правительственной комиссией по русскому языку и утверждаться кабинетом министров.

Закон и ранее запрещал употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, включая нецензурную брань. Исключение, как и прежде, будут составлять только иностранные слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке. Перечень таких слов будет содержаться в нормативных словарях и справочниках.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:29 28.02.2023
Мэр Собянин: Подготовка к строительству Бирюлевской линии метро начнется уже в этом году
0
73
21:20 28.02.2023
Берлин не защищен с воздуха, имеющиеся системы ПВО переданы Киеву — глава Rheinmetall
0
91
20:12 28.02.2023
В МЭШ станут доступны результаты олимпиады «Учи.ру»
0
185
20:00 28.02.2023
Сергей Карякин не вошел в рейтинг Международной шахматной федерации
0
215
19:20 28.02.2023
Система пропуска беженцев через границу РФ и Украины должна быть четче отлажена — Путин
0
239
18:55 28.02.2023
В Сбере рассказали об адаптации корпоративного управления к новым условиям
0
268
18:40 28.02.2023
Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ
0
278
18:15 28.02.2023
Эн+ примет участие в Красноярском экономическом форуме
0
318
18:12 28.02.2023
Сергей Собянин: С 1 сентября в Москве начнет действовать единый стандарт предпрофессионального образования
0
376
18:00 28.02.2023
РФ на встрече глав МИД G20 представит картину терактов с «Северными потоками» — МИД
0
317

Возврат к списку