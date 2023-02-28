Путин подписал закон о соблюдении норм русского языка и употреблении иноязычных слов

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, цель которого — стимулировать соблюдение норм литературного русского языка и взять под контроль использование иностранных заимствований. Соответствующий документ опубликован во вторник.

Согласно поправкам, при использовании русского языка как государственного во всех установленных законом сферах «должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка», а именно — правила использования языковых средств, зафиксированные в нормативных словарях, справочниках и грамматиках. Порядок формирования и утверждения их списка, а также требования к составлению и периодичности издания нормативных словарей будут предлагаться правительственной комиссией по русскому языку и утверждаться кабинетом министров.

Закон и ранее запрещал употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, включая нецензурную брань. Исключение, как и прежде, будут составлять только иностранные слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке. Перечень таких слов будет содержаться в нормативных словарях и справочниках.