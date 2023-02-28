Берлин не защищен с воздуха, имеющиеся системы ПВО переданы Киеву — глава Rheinmetall

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Берлин в настоящий момент не защищен от атак с воздуха, так как имеющиеся системы противовоздушной обороны (ПВО) были переданы Украине. Об этом глава германского оборонного концерна Rheinmetall («Райнметалль») Армин Паппергер заявил в интервью изданию Pioneer, опубликованном во вторник.

«Две системы, которые могли бы защитить Берлин, на данный момент находятся на Украине», — заявил он.

Речь идет о системах противовоздушной обороны Skynex («Скайнекс») и Skyranger («Скайрейнджер»). По словам Паппергера, несколько таких систем могли бы защитить всю германскую столицу от нападений с воздуха, но «на данный момент» город не защищен.