Берлин не защищен с воздуха, имеющиеся системы ПВО переданы Киеву — глава Rheinmetall
21:20 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Берлин в настоящий момент не защищен от атак с воздуха, так как имеющиеся системы противовоздушной обороны (ПВО) были переданы Украине. Об этом глава германского оборонного концерна Rheinmetall («Райнметалль») Армин Паппергер заявил в интервью изданию Pioneer, опубликованном во вторник.
«Две системы, которые могли бы защитить Берлин, на данный момент находятся на Украине», — заявил он.
Речь идет о системах противовоздушной обороны Skynex («Скайнекс») и Skyranger («Скайрейнджер»). По словам Паппергера, несколько таких систем могли бы защитить всю германскую столицу от нападений с воздуха, но «на данный момент» город не защищен.
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