0
0
92
НОВОСТИ

Берлин не защищен с воздуха, имеющиеся системы ПВО переданы Киеву — глава Rheinmetall

21:20 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Берлин в настоящий момент не защищен от атак с воздуха, так как имеющиеся системы противовоздушной обороны (ПВО) были переданы Украине. Об этом глава германского оборонного концерна Rheinmetall («Райнметалль») Армин Паппергер заявил в интервью изданию Pioneer, опубликованном во вторник.

«Две системы, которые могли бы защитить Берлин, на данный момент находятся на Украине», — заявил он.

Речь идет о системах противовоздушной обороны Skynex («Скайнекс») и Skyranger («Скайрейнджер»). По словам Паппергера, несколько таких систем могли бы защитить всю германскую столицу от нападений с воздуха, но «на данный момент» город не защищен.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:29 28.02.2023
Мэр Собянин: Подготовка к строительству Бирюлевской линии метро начнется уже в этом году
0
73
20:40 28.02.2023
Путин подписал закон о соблюдении норм русского языка и употреблении иноязычных слов
0
157
20:12 28.02.2023
В МЭШ станут доступны результаты олимпиады «Учи.ру»
0
185
20:00 28.02.2023
Сергей Карякин не вошел в рейтинг Международной шахматной федерации
0
215
19:20 28.02.2023
Система пропуска беженцев через границу РФ и Украины должна быть четче отлажена — Путин
0
239
18:55 28.02.2023
В Сбере рассказали об адаптации корпоративного управления к новым условиям
0
268
18:40 28.02.2023
Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ
0
278
18:15 28.02.2023
Эн+ примет участие в Красноярском экономическом форуме
0
318
18:12 28.02.2023
Сергей Собянин: С 1 сентября в Москве начнет действовать единый стандарт предпрофессионального образования
0
376
18:00 28.02.2023
РФ на встрече глав МИД G20 представит картину терактов с «Северными потоками» — МИД
0
317

Возврат к списку