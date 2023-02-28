Ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем признает Киев — CNN
22:00 28.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация под Артемовском для украинских войск гораздо хуже, чем официально признают в Киеве. Об этом сообщает во вторник телеканал Си-эн-эн со ссылкой на украинских военных, принимающих участие в боях за город.
«Ситуация в Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. ТАСС) сейчас очень сложная. Она гораздо хуже, чем сообщается официально. К официальным сообщениям надо добавить еще 100% сложности. По всем направлениям, но особенно на северном направлении», — приводит Си-эн-эн слова одного из украинских военных, который пожелал остаться неизвестным.
Другой военнослужащий в видеообращении заявил, что «ситуация вокруг Бахмута очень сложная». Еще один боец назвал боевые действия «адом».
Артемовск расположен в подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. 16 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли все основные высоты в районе Артемовска.
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