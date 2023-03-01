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НОВОСТИ

Из-за хакерских атак по всей России перенесли проверки систем оповещения

09:00 01.03.2023 Источник: Интерфакс

МЧС РФ перенесло на неопределенный срок комплексную проверку готовности систем оповещения, сообщает пресс-служба администрации Томской области в среду.

"Запланированная сегодня утром, 1 марта, комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира перенесена на неопределенный срок. По информации МЧС РФ, комплексные проверки перенесены в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи", - говорится в сообщении.

Перенос проверки затрагивает все регионы России.

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