Из-за хакерских атак по всей России перенесли проверки систем оповещения
09:00 01.03.2023 Источник: Интерфакс
МЧС РФ перенесло на неопределенный срок комплексную проверку готовности систем оповещения, сообщает пресс-служба администрации Томской области в среду.
"Запланированная сегодня утром, 1 марта, комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира перенесена на неопределенный срок. По информации МЧС РФ, комплексные проверки перенесены в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи", - говорится в сообщении.
Перенос проверки затрагивает все регионы России.
НОВОСТИ
- 10:05 01.03.2023
- В марте мир может ожидать мегаземлетрясение - сейсмологи
- 10:00 01.03.2023
- В Думу внесены поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО
- 09:32 01.03.2023
- США считают, что Украине надо самой платить за поставляемые ей вооружения — Пентагон
- 09:25 01.03.2023
- Махмуд-Али Калиматов: семьям участников СВО должно уделяться самое пристальное внимание
- 09:20 01.03.2023
- У берегов Сахалина затонул сухогруз из КНР
- 09:05 01.03.2023
- Вучич заявил, что западные лидеры признались ему в своем участии в конфликте на Украине
- 22:40 28.02.2023
- Почти полмиллиона жителей в Турции остались без крова после землетрясений — Эрдоган
- 22:00 28.02.2023
- Ситуация под Артемовском гораздо хуже, чем признает Киев — CNN
- 21:29 28.02.2023
- Мэр Собянин: Подготовка к строительству Бирюлевской линии метро начнется уже в этом году
- 21:20 28.02.2023
- Берлин не защищен с воздуха, имеющиеся системы ПВО переданы Киеву — глава Rheinmetall
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать