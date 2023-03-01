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Вучич заявил, что западные лидеры признались ему в своем участии в конфликте на Украине

09:05 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что западные лидеры в беседах с ним признавали свою вовлеченность в конфликт на Украине, отмечая при этом, что не могут говорить об этом публично.

«Они (западные лидеры — прим. ТАСС) мне сказали: „У нас война в Европе, мы часть этого, даже если открыто говорим, что нет <…>“, — отметил он во вторник в своем обращении к нации в эфире национального телевидения РТС.

После начала специальной военной операции России Вучич в обращении к нации заявил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.

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