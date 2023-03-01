У берегов Сахалина затонул сухогруз из КНР
09:20 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сухогруз под флагом КНР затонул в Татарском проливе у берегов Сахалина, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.
«1 марта в акватории Татарского пролива в 42 милях к юго-, юго-западу от морского порта Ванино затонул сухогруз Yong Xing 56, флаг КНР. Экипаж из 21 гражданина КНР сошел на лед и потом был принят на борт подошедшего судна. Все здоровы, пострадавших нет», — сказали в пресс-службе.
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