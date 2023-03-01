В Думу внесены поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО
10:00 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение палаты поправки об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции, в том числе добровольческих формирований. Наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в соцсети в среду.
«Сегодня вместе с коллегами внесли на рассмотрение в Государственную думу поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. <…> Наказание нарушителям грозит строгое: штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до пятнадцати лет», — отметил Володин.
Второе чтение законопроекта пройдет в четверг, 2 марта. «В случае поддержки третье, итоговое чтение — во вторник, 14 марта», — сообщил Володин.
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