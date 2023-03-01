При столкновении поездов в Греции погибли 26 человек
10:32 01.03.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
26 человек погибли в Греции при столкновении поездов. Недалеко от города Темпи грузовой состав врезался в пассажирский.
Это произошло около полуночи на станции Эвангелизмос, три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, начался пожар. Обстоятельства произошедшего пока не известны. СМИ пишет, что по неизвестной причине оба поезда оказались на одном пути.
Первый и второй вагоны пассажирского состава разрушены полностью. Всего в поезде находились 350 человек.
Официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис заявил, что погибли 26 человек, пострадали 85, состояние 25 из них оценивается как тяжёлое.
На месте столкновения работают полицейские, пожарные и военные. Говорит Москва
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