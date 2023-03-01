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НОВОСТИ

При столкновении поездов в Греции погибли 26 человек

10:32 01.03.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

26 человек погибли в Греции при столкновении поездов. Недалеко от города Темпи грузовой состав врезался в пассажирский.

Это произошло около полуночи на станции Эвангелизмос, три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, начался пожар. Обстоятельства произошедшего пока не известны. СМИ пишет, что по неизвестной причине оба поезда оказались на одном пути.

Первый и второй вагоны пассажирского состава разрушены полностью. Всего в поезде находились 350 человек.

Официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис заявил, что погибли 26 человек, пострадали 85, состояние 25 из них оценивается как тяжёлое.

На месте столкновения работают полицейские, пожарные и военные.  Говорит Москва

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