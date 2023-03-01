РФ обеспокоена тем, что провокация Киева может произойти вблизи Приднестровья — Захарова
11:00 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия обеспокоена информацией о том, что провокация Киева с использованием радиоактивных материалов может произойти вблизи Приднестровья, вокруг которого нагнетается напряженность. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Ранее Минобороны России привлекало внимание к готовящейся киевским режимом провокации, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам, которые способны привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности», — указывается в комментарии в связи с данными о готовящейся провокации киевского режима с использованием радиоактивных материалов.
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