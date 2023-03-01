РФ обеспокоена тем, что провокация Киева может произойти вблизи Приднестровья — Захарова

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обеспокоена информацией о том, что провокация Киева с использованием радиоактивных материалов может произойти вблизи Приднестровья, вокруг которого нагнетается напряженность. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Ранее Минобороны России привлекало внимание к готовящейся киевским режимом провокации, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам, которые способны привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности», — указывается в комментарии в связи с данными о готовящейся провокации киевского режима с использованием радиоактивных материалов.