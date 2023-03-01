Подросток бросил бутылку с горючей смесью в здание военкомата в Ленобласти и был задержан
11:05 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подросток, который, по предварительным данным, бросил бутылку с горючей смесью в здание военкомата в Ленинградской области, задержан. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и области.
«По сигналу „тревога“ на место происшествия прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии и ГИБДД. По приметам на остановке общественного транспорта правоохранители задержали 16-летного подростка, который ранее бросил в здание бутылку с горючей смесью», — говорится в сообщении.
Молодого человека доставили в отделение полиции. Уточняется, что об инциденте сообщил охранник военкомата, нажав тревожную кнопку. Бутылка разбилась, но возгорания не произошло.
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