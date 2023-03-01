Подросток бросил бутылку с горючей смесью в здание военкомата в Ленобласти и был задержан

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подросток, который, по предварительным данным, бросил бутылку с горючей смесью в здание военкомата в Ленинградской области, задержан. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и области.

«По сигналу „тревога“ на место происшествия прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии и ГИБДД. По приметам на остановке общественного транспорта правоохранители задержали 16-летного подростка, который ранее бросил в здание бутылку с горючей смесью», — говорится в сообщении.

Молодого человека доставили в отделение полиции. Уточняется, что об инциденте сообщил охранник военкомата, нажав тревожную кнопку. Бутылка разбилась, но возгорания не произошло.