Роскомнадзор запретил ряду компаний использовать зарубежные мессенджеры при оказании услуг

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сервисы Telegram («Телеграм»), WhatsApp («Вотсап»), Viber («Вайбер»), Discord («Дискорд») и ряд других относятся к иностранным мессенджерам, которые с 1 марта 2023 года ряду российских организаций запрещено использовать при предоставлении услуг, сообщили в среду в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

В ведомстве напомнили, что с 1 марта 2023 года в силу вступают поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», принятые в прошлом году. Теперь ряду организаций в России запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг, ранее поясняли ТАСС в РКН.

«Закон устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров. <…> По состоянию на 1 марта 2023 года к таким сервисам могут быть отнесены: Discord, Microsoft Teams („Майкрософт тимс“), Skype for business („Скайп фо бизнес“), Snapchat („Снапчат“), Telegram, Threema („Трима“), Viber, WhatsApp, WeChat („Вичат“). Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.