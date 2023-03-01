Роскомнадзор запретил ряду компаний использовать зарубежные мессенджеры при оказании услуг
11:20 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сервисы Telegram («Телеграм»), WhatsApp («Вотсап»), Viber («Вайбер»), Discord («Дискорд») и ряд других относятся к иностранным мессенджерам, которые с 1 марта 2023 года ряду российских организаций запрещено использовать при предоставлении услуг, сообщили в среду в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).
В ведомстве напомнили, что с 1 марта 2023 года в силу вступают поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», принятые в прошлом году. Теперь ряду организаций в России запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг, ранее поясняли ТАСС в РКН.
«Закон устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров. <…> По состоянию на 1 марта 2023 года к таким сервисам могут быть отнесены: Discord, Microsoft Teams („Майкрософт тимс“), Skype for business („Скайп фо бизнес“), Snapchat („Снапчат“), Telegram, Threema („Трима“), Viber, WhatsApp, WeChat („Вичат“). Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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