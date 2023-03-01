Шестилетнего максимума достиг рост деловой активности в российской промышленности - СМИ

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Рост деловой активности в российской промышленности достиг шестилетнего максимума. Февральский индекс вырос до 53,6, в январе он составлял 52,6.

Рост деловой активности обусловлен резким расширением производства и новыми продажами, говорится в исследовании S&P Global. Показатели увеличения производства достигли значений 2019 года. В отчёте сказано, что они улучшились в том числе благодаря импортозамещению, привлечению новых клиентов.

При этом уверенность производителей сократилась до четырёхмесячного минимума, также снижаются темпы появления рабочих мест. Говорит Москва