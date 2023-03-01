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В России выявили 13 438 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 438, летальных исходов из-за ковида — на 37. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 9 753 случая заражения и 35 смертей, всего с начала пандемии — 22 285 908 и 396 137 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 16 557 против 14 365 днем ранее, до 21 631 409.

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