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Вывешивание флагов государства с неонацистским режимом у власти недопустимо — Минобрнауки

12:05 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вывешивание в здании университета флагов государства, во главе которого — неонацистский режим, недопустимо, сообщил ТАСС замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский, комментируя проверку в РУДН.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в университете рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества были развешены украинские флаги, после чего Минобрнауки назначило служебную проверку вуза. «Вывешивание флагов государства, во главе которого сегодня стоит неонацистский режим, государства, вооруженные формирования которого под этими флагами убивают <…>, абсолютно недопустимо и не имеет отношения к популяризации настоящей малороссийской культуры», — сказал Могилевский.

Он отметил, что украинских студентов, учащихся в российских университетах, необходимо поддерживать, так как они находятся в непростой ситуации.

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