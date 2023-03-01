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НОВОСТИ

Казначейство проводит проверку Минобороны РФ по расходам в рамках СВО — Артюхин

12:20 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное казначейство проводит проверки Минобороны РФ по четырем ключевым направлениям в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в среду заявил руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«И хотел бы доложить, что в соответствии с вашим поручением, данным на Координационном совете по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, в настоящее время мы проводим проверки Министерства обороны РФ по четырем ключевым направлениям в рамках специальной военной операции. Это расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники. Эта работа будет продолжена», — сказал Артюхин.

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