СберАналитика поможет российскому бизнесу упростить работу с данными

12:40

СберАналитика запустила инновационную «Платформу BI» (business intelligence, бизнес-аналитика) для систематизации, визуализации и анализа показателей компаний. Новый инструмент объединяет данные о предприятии, ускоряет их обработку, повышает качество аналитики и позволяет создавать дашборды (интерактивные графические панели). Сейчас в нем 60 видов визуализаций для разных типов задач, и их список постоянно растет.

Платформа будет особенно полезна средним и крупным компаниям, которые работают в торговле, строительстве и промышленности. Инструмент пригодится собственникам бизнеса, коммерческим директорам, сотрудникам отделов продаж, клиентским менеджерам и менеджерам по развитию бизнеса.

«Наше собственное решение позволяет в один клик увидеть динамику ключевых показателей компании, а это помогает повысить эффективность бизнеса и снизить его издержки, – отметил вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка Станислав Карташов. – Мы хотим дать бизнесу удобный и доступный BI-инструмент, сняв зависимость от иностранных производителей. Программное обеспечение для нашей платформы полностью отечественное, а визуализация выполнена на русском языке. Мы продолжаем улучшать платформу, чтобы дать предприятиям еще больше возможностей».

BI-платформа – универсальное коробочное решение, но возможна и версия под заказ конкретного клиента. Платформа может быть развернута на мощностях клиента (on-premise) или в облаке СберАналитики (SaaS). Решение поддерживает все основные источники данных: PostgreSQL, Greenplum, ClickHouse, Oracle, Teradata, MySQL, Druid, MongoDB и другие. Пользователю достаточно подключить свои источники данных, после чего можно строить собственные аналитические дашборды. СберАналитика оказывает клиентам техническую поддержку, но не имеет доступа к их данным.