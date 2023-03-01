В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Тревоги были объявлены в 12:32 и 12:33 мск соответственно.

За утро среды в некоторых областях тревога объявлялась уже дважды.

Ночью сирены звучали в Киеве, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.