В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога
13:20 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.
Тревоги были объявлены в 12:32 и 12:33 мск соответственно.
За утро среды в некоторых областях тревога объявлялась уже дважды.
Ночью сирены звучали в Киеве, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
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