Рынок труда в РФ переживает серьезную трансформацию — Котяков
13:32 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский рынок труда переживает сегодня серьезную трансформацию, один из основных вызов — это несовпадение спроса работодателей и предложения соискателей. Об этом сообщил в среду министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Действительно, сегодня рынок труда переживает серьезную трансформацию. У нас уже переходит в формат электронного соискателя. В этих условиях работодатель становится для центров занятости клиентом, который требует такого же внимания и участия с точки зрения исполнения и реализации указанных потребностей», — сказал он на конференции в рамках Недели российского бизнеса.
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