Рынок труда в РФ переживает серьезную трансформацию — Котяков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский рынок труда переживает сегодня серьезную трансформацию, один из основных вызов — это несовпадение спроса работодателей и предложения соискателей. Об этом сообщил в среду министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Действительно, сегодня рынок труда переживает серьезную трансформацию. У нас уже переходит в формат электронного соискателя. В этих условиях работодатель становится для центров занятости клиентом, который требует такого же внимания и участия с точки зрения исполнения и реализации указанных потребностей», — сказал он на конференции в рамках Недели российского бизнеса.