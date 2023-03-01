В небе над Киевской областью зафиксировали неопознанный объект

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушный объект зафиксирован в небе над Киевской областью в среду, сообщила областная администрация. «Киевская область! В небе выявили воздушный объект», — говорится в сообщении администрации.

В связи с этим возможна работа систем противовоздушной обороны, предупредили власти.

Ранее в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.