В небе над Киевской областью зафиксировали неопознанный объект
14:12 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воздушный объект зафиксирован в небе над Киевской областью в среду, сообщила областная администрация. «Киевская область! В небе выявили воздушный объект», — говорится в сообщении администрации.
В связи с этим возможна работа систем противовоздушной обороны, предупредили власти.
Ранее в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.
НОВОСТИ
- 14:47 01.03.2023
- Мэр Москвы Собянин: Вход в метро на станциях БКЛ в течение пяти дней после ее запуска будет бесплатным
- 14:32 01.03.2023
- Более 70 тыс. человек в Херсонской области уже получили российские паспорта — Сальдо
- 14:00 01.03.2023
- Пекин настроен на укрепление политического взаимодоверия с Минском — Си Цзиньпин
- 13:45 01.03.2023
- Исследование VS Robotics: роботы-операторы на 40% повысили свою эффективность
- 13:42 01.03.2023
- Путин и Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро
- 13:32 01.03.2023
- Рынок труда в РФ переживает серьезную трансформацию — Котяков
- 13:20 01.03.2023
- В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога
- 13:05 01.03.2023
- Польские пограничники 12 раз за месяц вытесняли беженцев в Белоруссию — погранкомитет
- 13:00 01.03.2023
- МРОТ в 2024 году будет выше прожиточного минимума на 17% — Минтруд РФ
- 12:40 01.03.2023
- СберАналитика поможет российскому бизнесу упростить работу с данными
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать