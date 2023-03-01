Песков не комментирует слухи о переподчинении флотов

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать утверждения о якобы выведении сил ВМФ из оперативного подчинения военных округов.

«Разве мы публиковали такой указ? Бывают закрытые, но они поэтому и закрытые. Не могу ответить на этот ваш вопрос», — сказал представитель Кремля, комментируя появившиеся в соцсетях публикации о выведении флотов и ПВО из окружного подчинения.