Песков не комментирует слухи о переподчинении флотов
15:00 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать утверждения о якобы выведении сил ВМФ из оперативного подчинения военных округов.
«Разве мы публиковали такой указ? Бывают закрытые, но они поэтому и закрытые. Не могу ответить на этот ваш вопрос», — сказал представитель Кремля, комментируя появившиеся в соцсетях публикации о выведении флотов и ПВО из окружного подчинения.
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