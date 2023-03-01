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НОВОСТИ

Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО

16:00 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финский парламент проголосовал за принятие законопроекта о присоединении республики к НАТО. Трансляция заседания велась на официальном сайте законодательного органа.

Для одобрения законопроекта о вступлении в Североатлантический альянса парламенту потребовалось простое большинство голосов. «За» проголосовали 184 депутата, «против» — 7 парламентариев. Для окончательной ратификации законопроекта необходимо его утверждение президентом республики Саули Ниинистё.

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