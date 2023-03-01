В Киеве «очень обеспокоены» сюжетом Эн-би-си про Крым — глава Минкульта Украины
17:00 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти страны «очень обеспокоены» сюжетом американской телекомпании Эн-би-си, в котором жители полуострова заявляют о его принадлежности России и о готовности защищаться в случае нападения украинских сил.
«Мы очень обеспокоены телевизионным сюжетом Эн-би-си, — написал Ткаченко в среду на своей странице в „Твиттере“.
Он обвинил журналистов Эн-би-си в том, что они нарушили украинские законы, прибыв в Крым не через территорию Украины, и пригрозил им запретом на въезд в страну. «Посещение Крыма с территории России является нарушением законодательства Украины, за которое предусмотрена ответственность, в частности, иностранцам запрещается въезд (на Украину — прим. ТАСС) за такие действия», — добавил министр культуры Украины.
Сюжет из Крыма вышел в эфир во вторник. В репортаже отмечается, что корреспонденты телеканала прибыли в Крым на поезде по Керченскому мосту, который, по их словам, уже полностью восстановлен. В Крыму корреспонденты могли свободно передвигаться и беседовать с людьми, заявлявшими, что в случае нападения Украины «будут защищаться» и «все равно отстоят Севастополь». После этого официальный представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что компетентные органы Украины намерены выяснить, при каких обстоятельствах журналисты Эн-би-си сняли репортаж в Крыму.
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