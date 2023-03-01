Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
17:12 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Десятки тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказывают яростное сопротивление в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом заявил в среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«ВСУ на Артемовск подбрасывают дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город. Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление. Кровопролитность боев увеличивается с каждым днем», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.
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