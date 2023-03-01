Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятки тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказывают яростное сопротивление в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом заявил в среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«ВСУ на Артемовск подбрасывают дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город. Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление. Кровопролитность боев увеличивается с каждым днем», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.