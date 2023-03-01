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НОВОСТИ

За фейки о добровольцах СВО, повлекшие тяжкие последствия, может грозить до 15 лет

17:32 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответственность за публичное распространение ложной информации о добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач Вооруженными силами РФ, может составить до 15 лет лишения свободы, если эти действия привели к тяжким последствиям. Такую поправку поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, решение комитета опубликовано в думской электронной базе в среду.

Согласно поправке, действие ст. 207.3 УК РФ об ответственности за распространение фейков о ВС РФ предлагается распространить в том числе на добровольческие формирования и организации, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на ВС РФ. По действующим нормам, за публичное распространение фейков о ВС РФ, которое повлекло тяжкие последствия, грозит до 15 лет лишения свободы — такую же ответственность предлагается применять и в случае фейков о добровольческих формированиях.

При этом поправка увеличивает максимально возможное наказание за публичное распространение заведомо ложной информации как об использовании ВС РФ за пределами РФ, так и о действиях добровольческих формирований. Согласно поправке, наказание за такое преступление может составить до пяти лет лишения свободы, а не до трех, как установлено сегодня.

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