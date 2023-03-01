Шольц заявил, что Россия первой должна сделать шаг для достижения мира на Украине

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ считает, что Россия должна первой сделать шаг к достижению мира на Украине. Об этом заявил в среду канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Берлине.

«Совершенно ясно, что Россия напала на Украину, и Россия является той страной, которая сейчас что-то должна сделать, с тем чтобы мир стал возможным», — полагает Шольц. В качестве первоочередного условия он назвал вывод российских войск.

Канцлер заявил, что в настоящее время следует уделять внимание «ситуации в области политики безопасности на восточном фланге НАТО». «Мы согласны с тем, что в случае нападения мы вместе будем защищать каждый сантиметр территории альянса», — утверждал Шольц. Он заверил, что Запад продолжит «поддерживать Украину, столько, сколько это необходимо».