0
0
101
НОВОСТИ

Шольц заявил, что Россия первой должна сделать шаг для достижения мира на Украине

18:40 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ считает, что Россия должна первой сделать шаг к достижению мира на Украине. Об этом заявил в среду канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Берлине.

«Совершенно ясно, что Россия напала на Украину, и Россия является той страной, которая сейчас что-то должна сделать, с тем чтобы мир стал возможным», — полагает Шольц. В качестве первоочередного условия он назвал вывод российских войск.

Канцлер заявил, что в настоящее время следует уделять внимание «ситуации в области политики безопасности на восточном фланге НАТО». «Мы согласны с тем, что в случае нападения мы вместе будем защищать каждый сантиметр территории альянса», — утверждал Шольц. Он заверил, что Запад продолжит «поддерживать Украину, столько, сколько это необходимо».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 01.03.2023
Опытные подразделения ВСУ под Артемовском потеряли до 70% бойцов — советник Пушилина
0
17
18:25 01.03.2023
«Единый регулятор азартных игр» заключил 123 соглашения со спортивными федерациями
0
118
18:21 01.03.2023
Собянин сообщил, что на всех станциях БКЛ пять дней можно бесплатно входить в метро
0
146
18:00 01.03.2023
Белоруссия вводит безвизовый режим для поляков на всех КПП со 2 марта
0
164
17:32 01.03.2023
За фейки о добровольцах СВО, повлекшие тяжкие последствия, может грозить до 15 лет
0
183
17:12 01.03.2023
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
0
244
17:00 01.03.2023
В Киеве «очень обеспокоены» сюжетом Эн-би-си про Крым — глава Минкульта Украины
0
242
16:32 01.03.2023
Кремль не изменит подбор слов для речей сразу после подписания закона о языке — Песков
0
286
16:12 01.03.2023
Предотвращена попытка массированной атаки дронов ВСУ на объекты Крыма
0
337
16:02 01.03.2023
Курорт Сбера «Манжерок» на Алтае создаст 2 тысячи новых рабочих мест
0
262

Возврат к списку