«Единый регулятор азартных игр» заключил 123 соглашения со спортивными федерациями

18:25

Фото пресс-службы ЕРАИ

В московском Гостином дворе 28 февраля и 1 марта проходит Форум «Мы вместе. Спорт». В рамках данного мероприятия определяются приоритетные направления развития отечественного спорта на ближайшую перспективу.

Участникам форума был представлен отчет о проделанной ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ) работе за 2022 год и озвучены актуальные задачи, стоящие перед организацией. Так, за 2022 год ЕРАИ были собраны и направлены на текущие нужды и на развитие российского спорта 13,8 млрд руб., причем «Единый регулятор» уже заключил 3 соглашения с профессиональными спортивными лигами и 123 – со спортивными федерациями. До начала деятельности в данной сфере Единого регулятора азартных игр в России практически не было олимпийских федераций, которые получали бы внебюджетное финансирование от букмекерской деятельности.

Также продолжается подготовка к началу реализации законопроекта о расширении полномочий ЕРАИ в части регулирования лотерей и казино, сообщает Telegram-канал организации.

Кроме того, мониторинговой системой ЕРАИ отсмотрено и проанализировано 5,5 млн сайтов, из которых за незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр и лотерей заблокировано свыше 20 тыс.

1 марта стало известно о подписании на полях Форума меморандума между ППК «Единый регулятор азартных игр», движением «Здоровое отечество» и Паралимпийским комитетом России. Совместная деятельность указанных организаций отныне будет ориентирована на реализацию проекта по реабилитации и социальной адаптации участников боевых действий. Финансирование всего масштабного проекта берут на себя букмекерские компании при содействии ППК ЕРАИ.