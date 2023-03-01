«Единый регулятор азартных игр» заключил 123 соглашения со спортивными федерациями
18:25 01.03.2023
|Фото пресс-службы ЕРАИ
Участникам форума был представлен отчет о проделанной ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ) работе за 2022 год и озвучены актуальные задачи, стоящие перед организацией. Так, за 2022 год ЕРАИ были собраны и направлены на текущие нужды и на развитие российского спорта 13,8 млрд руб., причем «Единый регулятор» уже заключил 3 соглашения с профессиональными спортивными лигами и 123 – со спортивными федерациями. До начала деятельности в данной сфере Единого регулятора азартных игр в России практически не было олимпийских федераций, которые получали бы внебюджетное финансирование от букмекерской деятельности.
Также продолжается подготовка к началу реализации законопроекта о расширении полномочий ЕРАИ в части регулирования лотерей и казино, сообщает Telegram-канал организации.
Кроме того, мониторинговой системой ЕРАИ отсмотрено и проанализировано 5,5 млн сайтов, из которых за незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр и лотерей заблокировано свыше 20 тыс.
1 марта стало известно о подписании на полях Форума меморандума между ППК «Единый регулятор азартных игр», движением «Здоровое отечество» и Паралимпийским комитетом России. Совместная деятельность указанных организаций отныне будет ориентирована на реализацию проекта по реабилитации и социальной адаптации участников боевых действий. Финансирование всего масштабного проекта берут на себя букмекерские компании при содействии ППК ЕРАИ.
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