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РФ может сократить список товаров, разрешенных к перевозке европейскими фурами — Минтранс

20:00 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перечень товаров, которые не попадают под запрет на перевозку европейскими фурами, может быть сокращен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«Корректировка перечня товаров, на которые не действует запрет перевозки европейскими грузовиками, осуществляется при участии Минтранса, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минпромторга. В настоящее время ведется подготовка предложений по сокращению перечня, учитывая накопленный, начиная с октября 2022 года, положительный опыт перецепок и перегрузок на приграничных терминалах. После подготовки указанных согласованных предложений соответствующие изменения будут внесены в постановление правительства Российской Федерации от 30.09.2022 № 1728», — сообщили в пресс-службе Минтранса.

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