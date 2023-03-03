РФ может сократить список товаров, разрешенных к перевозке европейскими фурами — Минтранс

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перечень товаров, которые не попадают под запрет на перевозку европейскими фурами, может быть сокращен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«Корректировка перечня товаров, на которые не действует запрет перевозки европейскими грузовиками, осуществляется при участии Минтранса, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минпромторга. В настоящее время ведется подготовка предложений по сокращению перечня, учитывая накопленный, начиная с октября 2022 года, положительный опыт перецепок и перегрузок на приграничных терминалах. После подготовки указанных согласованных предложений соответствующие изменения будут внесены в постановление правительства Российской Федерации от 30.09.2022 № 1728», — сообщили в пресс-службе Минтранса.