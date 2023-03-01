Падение ВВП РФ в январе замедлилось до 3,2% в годовом выражении после 4,2% в декабре — МЭР

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение ВВП РФ в январе замедлилось до 3,2% в годовом выражении после 4,2% в декабре 2022 года. При этом в январе ВВП за исключением сезонности вырос на 0,2% в месячном выражении, говорится в докладе Минэкономразвития о ситуации в экономике.

«В январе 2023 года экономика продолжила восстанавливаться. По оценке Минэкономразвития России, с исключением сезонного фактора в январе ВВП вырос на 0,2% в месячном выражении. В годовом выражении снижение ВВП замедлилось до 3,2% после падения на 4,2% в декабре 2022 года (по итогам 2022 года снижение на 2,1%)», — отмечается в докладе.