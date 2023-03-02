ЕК разработала проект перевода экономики ЕС на "военные рельсы" - Der Spiegel

22:40 Источник: Lenta.ru

Еврокомиссией (ЕК) был разработан проект перевода экономики ЕС с мирного времени на военное для поддержки Украины, который должен произойти в три этапа. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Согласно плану, первый этап предполагает наращивание поставок боеприпасов на Украину, второй — совместные закупки вооружений и амуниции для европейских армий, третий — наращивание производства артиллерийских боеприпасов более чем в три раза, чтобы «дать военной промышленности четкий сигнал о спросе».

Отмечается, что данный план еще не был распространен среди членов ЕС. Lenta.Ru