ЕК разработала проект перевода экономики ЕС на "военные рельсы" - Der Spiegel
22:40 01.03.2023 Источник: Lenta.ru
Еврокомиссией (ЕК) был разработан проект перевода экономики ЕС с мирного времени на военное для поддержки Украины, который должен произойти в три этапа. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
Согласно плану, первый этап предполагает наращивание поставок боеприпасов на Украину, второй — совместные закупки вооружений и амуниции для европейских армий, третий — наращивание производства артиллерийских боеприпасов более чем в три раза, чтобы «дать военной промышленности четкий сигнал о спросе».
Отмечается, что данный план еще не был распространен среди членов ЕС. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 22:00 01.03.2023
- США пытаются вмешаться в ход выборов в Турции, чтобы свергнуть Эрдогана — турецкий политик
- 21:20 01.03.2023
- РФ применяет в СВО на Украине лишь часть своего военного потенциала — Пентагон
- 20:40 01.03.2023
- Падение ВВП РФ в январе замедлилось до 3,2% в годовом выражении после 4,2% в декабре — МЭР
- 20:00 01.03.2023
- РФ может сократить список товаров, разрешенных к перевозке европейскими фурами — Минтранс
- 19:20 01.03.2023
- Опытные подразделения ВСУ под Артемовском потеряли до 70% бойцов — советник Пушилина
- 18:40 01.03.2023
- Шольц заявил, что Россия первой должна сделать шаг для достижения мира на Украине
- 18:25 01.03.2023
- «Единый регулятор азартных игр» заключил 123 соглашения со спортивными федерациями
- 18:21 01.03.2023
- Собянин сообщил, что на всех станциях БКЛ пять дней можно бесплатно входить в метро
- 18:00 01.03.2023
- Белоруссия вводит безвизовый режим для поляков на всех КПП со 2 марта
- 17:32 01.03.2023
- За фейки о добровольцах СВО, повлекшие тяжкие последствия, может грозить до 15 лет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать