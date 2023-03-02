0
0
128
НОВОСТИ

ЕК разработала проект перевода экономики ЕС на "военные рельсы" - Der Spiegel

22:40 01.03.2023 Источник: Lenta.ru

Еврокомиссией (ЕК) был разработан проект перевода экономики ЕС с мирного времени на военное для поддержки Украины, который должен произойти в три этапа. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Согласно плану, первый этап предполагает наращивание поставок боеприпасов на Украину, второй — совместные закупки вооружений и амуниции для европейских армий, третий — наращивание производства артиллерийских боеприпасов более чем в три раза, чтобы «дать военной промышленности четкий сигнал о спросе».

Отмечается, что данный план еще не был распространен среди членов ЕС.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 01.03.2023
США пытаются вмешаться в ход выборов в Турции, чтобы свергнуть Эрдогана — турецкий политик
0
223
21:20 01.03.2023
РФ применяет в СВО на Украине лишь часть своего военного потенциала — Пентагон
0
276
20:40 01.03.2023
Падение ВВП РФ в январе замедлилось до 3,2% в годовом выражении после 4,2% в декабре — МЭР
0
264
20:00 01.03.2023
РФ может сократить список товаров, разрешенных к перевозке европейскими фурами — Минтранс
0
315
19:20 01.03.2023
Опытные подразделения ВСУ под Артемовском потеряли до 70% бойцов — советник Пушилина
0
338
18:40 01.03.2023
Шольц заявил, что Россия первой должна сделать шаг для достижения мира на Украине
0
397
18:25 01.03.2023
«Единый регулятор азартных игр» заключил 123 соглашения со спортивными федерациями
0
360
18:21 01.03.2023
Собянин сообщил, что на всех станциях БКЛ пять дней можно бесплатно входить в метро
0
414
18:00 01.03.2023
Белоруссия вводит безвизовый режим для поляков на всех КПП со 2 марта
0
406
17:32 01.03.2023
За фейки о добровольцах СВО, повлекшие тяжкие последствия, может грозить до 15 лет
0
399

Возврат к списку