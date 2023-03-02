Россия не планирует применять ядерное оружие в ситуации вокруг Украины — миссия РФ при ООН
09:00 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не намеревается использовать ядерное оружие в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью порталу «Маверик ньюс», которое было показано в среду.
«В первую очередь хотел бы сказать, что у нас есть ядерная доктрина. И в ней говорится, что мы не будем первыми использовать ядерное оружие, оно может быть использовано лишь в случае наличия угрозы существованию России», — подчеркнул Полянский.
«Подчеркиваю, что мы не планируем применение [ядерного оружия] в нынешней ситуации вокруг Украины», — продолжил дипломат, отметив, что «с военной точки зрения в этом нет никакого смысла». «Но, опять же, это зависит от степени вовлеченности НАТО и того, какого масштаба угроза будет стоять перед Россией», — отметил Полянский.
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