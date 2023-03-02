0
0
47
НОВОСТИ

Более половины опрошенных французов выступают за закрытие военных баз в Африке — опрос

09:05 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство французов, принявших участие в опросе Французского института изучения общественного мнения (IFOP), высказались в пользу закрытия всех военных баз Пятой республики в Африке. Такие данные приводятся в среду на сайте еженедельника «Журналь дю диманш».

По результатам исследования, «55% опрошенных французов считают, что необходимо закрыть все военные базы в Африке, в то время как 45% респондентов придерживаются противоположного мнения».

Как указывают социологи, наибольшей поддержкой требование о закрытии военных баз пользуется среди жителей сельской местности (60% респондентов) и лиц старше 65 лет (57%). При этом в пользу свертывания военного присутствия высказались 56% опрошенных мужчин и 53% женщин. Издание не уточнило, сколько человек приняли участие в опросе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

09:00 02.03.2023
Россия не планирует применять ядерное оружие в ситуации вокруг Украины — миссия РФ при ООН
0
60
22:40 01.03.2023
ЕК разработала проект перевода экономики ЕС на "военные рельсы" - Der Spiegel
0
627
22:00 01.03.2023
США пытаются вмешаться в ход выборов в Турции, чтобы свергнуть Эрдогана — турецкий политик
0
628
21:20 01.03.2023
РФ применяет в СВО на Украине лишь часть своего военного потенциала — Пентагон
0
713
20:40 01.03.2023
Падение ВВП РФ в январе замедлилось до 3,2% в годовом выражении после 4,2% в декабре — МЭР
0
615
20:00 01.03.2023
РФ может сократить список товаров, разрешенных к перевозке европейскими фурами — Минтранс
0
660
19:20 01.03.2023
Опытные подразделения ВСУ под Артемовском потеряли до 70% бойцов — советник Пушилина
0
668
18:40 01.03.2023
Шольц заявил, что Россия первой должна сделать шаг для достижения мира на Украине
0
735
18:25 01.03.2023
«Единый регулятор азартных игр» заключил 123 соглашения со спортивными федерациями
0
669
18:21 01.03.2023
Собянин сообщил, что на всех станциях БКЛ пять дней можно бесплатно входить в метро
0
719

Возврат к списку