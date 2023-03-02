Более половины опрошенных французов выступают за закрытие военных баз в Африке — опрос
09:05 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство французов, принявших участие в опросе Французского института изучения общественного мнения (IFOP), высказались в пользу закрытия всех военных баз Пятой республики в Африке. Такие данные приводятся в среду на сайте еженедельника «Журналь дю диманш».
По результатам исследования, «55% опрошенных французов считают, что необходимо закрыть все военные базы в Африке, в то время как 45% респондентов придерживаются противоположного мнения».
Как указывают социологи, наибольшей поддержкой требование о закрытии военных баз пользуется среди жителей сельской местности (60% респондентов) и лиц старше 65 лет (57%). При этом в пользу свертывания военного присутствия высказались 56% опрошенных мужчин и 53% женщин. Издание не уточнило, сколько человек приняли участие в опросе.
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