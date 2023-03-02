Военнослужащие ВСУ в Артемовске устроили перестрелку между своими подразделениями

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные в городе Артемовске в ДНР, устроили перестрелку между своими подразделениями. Об этом ТАСС в четверг сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На западной окраине Артемовска — в районе детской больницы — зафиксирован непродолжительный бой с применением стрелкового оружия и гранатометов. Следует отметить, что в данном районе нет российских войск и там находятся только украинские боевики и наемники», — сказал он.