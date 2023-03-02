Москвичам пообещали "арктические холода" в марте

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оттепель в Москве ожидается в ближайшее время, но арктические холода еще вернутся в марте. Метеорологическая весна в столице наступит не раньше апреля, рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Плюсовые температуры ожидаются, завтра вполне себе, но рассчитывать на приход весны не надо, март холодный у нас будет, и возвраты арктических холодов будут. Так что пока до метеовесны очень далеко. Обычно она наступает в последней декаде марта, но по факту это произойдет только в апреле», — сказал он.