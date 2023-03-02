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В Хабаровском крае запретили охоту на кабана из-за ситуации с тиграми

10:05 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев на три года запретил охоту на кабана в регионе из-за ситуации с тиграми.

«Мною подписано распоряжение о запрете в Хабаровском крае всех видов охоты на кабана, за исключением научных целей, — сообщил он в соцсети в четверг. — Главная цель запрета — восстановление популяции животного, которое является важным биологическим объектом в экосистеме и источником питания для краснокнижных хищников, в первую очередь амурского тигра».

Глава региона отметил, что инициатива прошла согласование в федеральном министерстве природных ресурсов и экологии.

Отстрел кабана будет запрещен с июня 2023 года на три года. «Этих сроков должно хватить, чтобы восполнить численность, которая с 2020 по 2022 год сократилась на 75% (с 15 650 до 3 834). Основным фактором снижения стала африканская чума свиней», — уточнил Дегтярев.

Численность тигра при этом растет. В 2015 году в Хабаровском крае их было 105, в 2022-м — 140-150 особей. «И поэтому сегодня мы фиксируем увеличение частоты выходов тигра к населенным пунктам в поисках пищи. А это небезопасно для наших людей», — добавил глава края.

В Хабаровском крае участились конфликтные ситуации с тиграми. Они стали периодически заходить в поселения в поисках легкодоступной пищи и давить собак. Это происходит из-за сокращения естественной кормовой базы хищника. Ранее Росприроднадзор одобрил отлов шести тигров в пяти районах. Хищников в дальнейшем выпустят на волю вдали от населенных пунктов или разместят в реабилитационном центре.

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