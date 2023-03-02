Усталость от поддержки Киева грозит расколом по политике Байдена в Конгрессе США — NYT
10:20 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост недовольства политикой президента США Джо Байдена и усталость налогоплательщиков в преддверии выборов грозят расколом по вопросу продолжения поддержки Украины в американском Конгрессе. С такой оценкой выступила в среду газета «Нью-Йорк таймс», приведя данные социологических опросов.
На фоне «зарубежной бравады» Байдена внутриполитические настроения в США по вопросу Украины «заметно изменились, что вызывает беспокойство в Белом доме», пишет издание. «По результатам опросов, общественная поддержка вооружения украинцев слабеет, в то время как два главных претендента на президентский пост от Республиканской партии все чаще высказываются против вовлечения в войну», — указывает газета, приводя высказывания экс-президента США Дональда Трампа и его соперника за выдвижение кандидатом от республиканцев, губернатора Флориды Рона Десантиса.
«Хотя двухпартийная коалиция в поддержку Украины в Конгрессе до сих пор сильна, сторонники увеличения помощи опасаются, что под воздействием центробежных сил в преддверии президентских выборов и на фоне усталости налогоплательщиков от передачи за рубеж десятков миллиардов долларов военная поддержка будет урезана прежде, чем удастся одолеть Москву, — пишет „Нью-Йорк таймс“. — При этом некоторые раздосадованы тем, что Байден сделал недостаточно для усиления поддержки».
Издание приводит результаты опросов, проведенных агентством Ассошиэйтед Пресс и Исследовательским центром изучения связей с общественностью NORC («Норк»), согласно которым доля американцев, поддерживающих оказание помощи Украине, упала с 60%, по состоянию на май прошлого года, до 48%. В то же время, по данным исследовательского центра Pew Research Center («Пью рисерч сентер»), доля американцев, считающих, что США предоставляют Украине слишком много помощи, выросла с марта прошлого года почти в четыре раза и достигла 26%.
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