Сбер сделал доступными свои услуги для предпринимателей в Крыму
09:25 02.03.2023
Сбер начал работать с юридическими лицами в Крыму. Клиентские менеджеры банка будут выезжать к корпоративным клиентам для обслуживания. На первом этапе предпринимателям будут доступны ключевые продукты банка, включая кредитные.
Новые клиенты Сбера смогут снимать наличные со своей банковской карты, а также вносить наличные на счет своей банковской карты и на счет клиента. Делать это можно через банкоматы банка, которые уже установлены и работают на полуострове.
По мере открытия офисов банка в Крыму продуктовая линейка будет расширяться. Одновременно Сбер продолжит разворачивать свою банкоматную сеть в этом регионе.
«Крымчане проявляют большой интерес к сотрудничеству со Сбером – как население, так и бизнес. Люди доверяют нам, мы видим это по работе наших банкоматов, которые уже доступны клиентам и успешно работают в разных городах Крыма, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Совершенно логичным стал наш следующий шаг, очень важный для всех – мы начали работать с корпоративными клиентами. Мы предоставляем предпринимателям из этого региона самые востребованные наши продукты и сервисы. А ближайшие месяцы откроем на полуострове и первые офисы для обслуживания всех категорий клиентов».
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