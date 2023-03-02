РФ и КНР достигли широких договоренностей в ходе визита Ван И в Москву — глава МИД Китая

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай достигли широких договоренностей в ходе визита в Москву в конце февраля главы канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, члена Политбюро Ван И. Об этом заявил в четверг глава МИД КНР Цинь Ган в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Встреча Лаврова и Цинь Гана проходит на полях встречи министров иностранных дел Группы двадцати (G20), это первый личный контакт министров после назначения Цинь Гана на пост министра.

«Благодаря стратегической управляющей роли лидеров наших государств наши отношения продолжают стабильно и здорово развиваться, показывая положительный пример двусторонних отношений между крупными державами», — отметил Цинь Ган. «Недавно товарищ Ван И успешно посетил Россию, где провел обмен мнениями и с вами лично, и также с остальными российскими коллегами, и [они] достигли широких договоренностей. Мы воспользовались случаем с вами поговорить по всем вопросам, представляющим взаимный интерес», — добавил он.

Ван И посетил РФ 21–22 февраля, где провел встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.