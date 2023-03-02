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НОВОСТИ

Житель Комсомольска-на-Амуре задержан за попытку передать сведения разведке Украины — ФСБ

11:05 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала жителя Хабаровского края, собиравшегося передать военной разведке Украины сведения о военных объектах Минобороны РФ. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственной измене, — сообщили в ЦОС. — В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный инициативно через сеть Интернет связался с представителем главного управления разведки Министерства обороны Украины с целью передачи сведений в отношении военных объектов Министерства обороны РФ, дислоцирующихся на территории Хабаровского края, которые могут быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники».

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