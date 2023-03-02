США разжигают конфликт на Украине и извлекают из этого выгоду — постпред КНР в ЕС

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон способствует продолжению украинского кризиса, потому что США являются главным бенефициаром затяжного конфликта. Такое мнение выразил в опубликованном в четверг интервью китайской газете «Глобал таймс» постоянный представитель КНР при ЕС Фу Цун.

«Кто-то разжигает огонь [этого конфликта]. На мой взгляд, самым большим „вымогателем“ за кулисами являются США, и они же — самый большой бенефициар. Пока продолжается украинский конфликт, он будет помогать США в их политике ослабления России, контроля над Европой и сдерживания Китая. Американская военная промышленность сможет разбогатеть [на этом]», — сказал Фу Цун.

По его словам, «любая война заканчивается за столом переговоров». «Однако я думаю, что у сторон нет желания вести мирные переговоры, поэтому я пессимистично отношусь к их началу в краткосрочной перспективе. Но я верю, что через какое-то время они, наконец, сядут за стол переговоров», — отметил Фу Цун.

Он заявил, что Китай не будет занимать чью-либо сторону в конфликте, а будет лишь способствовать мирным переговорам.