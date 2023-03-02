США разжигают конфликт на Украине и извлекают из этого выгоду — постпред КНР в ЕС
11:20 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон способствует продолжению украинского кризиса, потому что США являются главным бенефициаром затяжного конфликта. Такое мнение выразил в опубликованном в четверг интервью китайской газете «Глобал таймс» постоянный представитель КНР при ЕС Фу Цун.
«Кто-то разжигает огонь [этого конфликта]. На мой взгляд, самым большим „вымогателем“ за кулисами являются США, и они же — самый большой бенефициар. Пока продолжается украинский конфликт, он будет помогать США в их политике ослабления России, контроля над Европой и сдерживания Китая. Американская военная промышленность сможет разбогатеть [на этом]», — сказал Фу Цун.
По его словам, «любая война заканчивается за столом переговоров». «Однако я думаю, что у сторон нет желания вести мирные переговоры, поэтому я пессимистично отношусь к их началу в краткосрочной перспективе. Но я верю, что через какое-то время они, наконец, сядут за стол переговоров», — отметил Фу Цун.
Он заявил, что Китай не будет занимать чью-либо сторону в конфликте, а будет лишь способствовать мирным переговорам.
НОВОСТИ
- 12:05 02.03.2023
- Один человек погиб, один ранен после атаки украинских диверсантов в Брянской области
- 12:00 02.03.2023
- В России выявили 14 096 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:46 02.03.2023
- Сергей Собянин: Открытие пригородного вокзала «Марьина Роща» улучшит транспортное обслуживание 130 тыс. москвичей
- 11:32 02.03.2023
- Украина за два месяца получила $6,3 млрд международной поддержки — депутат Рады
- 11:05 02.03.2023
- Житель Комсомольска-на-Амуре задержан за попытку передать сведения разведке Украины — ФСБ
- 11:00 02.03.2023
- РФ и КНР достигли широких договоренностей в ходе визита Ван И в Москву — глава МИД Китая
- 10:32 02.03.2023
- Время работы таксистов ограничат
- 10:20 02.03.2023
- Усталость от поддержки Киева грозит расколом по политике Байдена в Конгрессе США — NYT
- 10:05 02.03.2023
- В Хабаровском крае запретили охоту на кабана из-за ситуации с тиграми
- 10:00 02.03.2023
- В РФ разрабатывают новый вид военных операций для защиты от агрессии США — журнал МО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать