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НОВОСТИ

Украина за два месяца получила $6,3 млрд международной поддержки — депутат Рады

11:32 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные партнеры за январь и февраль текущего года передали Украине 6,3 млрд долларов в качестве помощи бюджету. Об этом сообщил в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«За февраль международная поддержка нашего бюджета составила 75,6 млрд гривен (2 млрд долларов). Всего за два месяца 2023 года мы уже получили 230,8 млрд гривен (6,3 млрд долларов)», — написал он в соцсети.

По данным депутата, 3,2 млрд долларов Киев получил от Евросоюза, 2,2 млрд — от США и 498 млн — от Великобритании.

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