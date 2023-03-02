В России выявили 14 096 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 096, летальных исходов из-за ковида — на 39. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 13 438 случаев заражения и 37 смертей, всего с начала пандемии — 22 300 004 и 396 176 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 13 937 против 16 557 днем ранее, до 21 645 346.
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