В России выявили 14 096 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 096, летальных исходов из-за ковида — на 39. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 13 438 случаев заражения и 37 смертей, всего с начала пандемии — 22 300 004 и 396 176 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 13 937 против 16 557 днем ранее, до 21 645 346.