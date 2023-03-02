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НОВОСТИ

Один человек погиб, один ранен после атаки украинских диверсантов в Брянской области

12:05 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские диверсанты в четверг обстреляли движущийся автомобиль в Климовском районе Брянской области. Один житель погиб, ранен ребенок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в соцсети.

«Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок», — написал он.

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