Постамент копенгагенской "Русалочки" окрасили в российский триколор

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Камень-постамент копенгагенской скульптуры «Русалочка», героини одной из самых известных сказок Г. Х. Андерсена, был в четверг окрашен в цвета российского флаг. Об этом сообщает газета «Экстра Бладет», чьи журналисты сфотографировали триколор в 7:00 по местному времени (09:00 мск).

Редакция связалась с полицией, однако дежурный ответил, что ему ничего не известно о поступлении в правоохранительные органы соответствующих сообщений.