Постамент копенгагенской "Русалочки" окрасили в российский триколор
13:00 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Камень-постамент копенгагенской скульптуры «Русалочка», героини одной из самых известных сказок Г. Х. Андерсена, был в четверг окрашен в цвета российского флаг. Об этом сообщает газета «Экстра Бладет», чьи журналисты сфотографировали триколор в 7:00 по местному времени (09:00 мск).
Редакция связалась с полицией, однако дежурный ответил, что ему ничего не известно о поступлении в правоохранительные органы соответствующих сообщений.
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