Ряд делегаций стран Запада превратили работу над повесткой дня G20 в балаган — Лавров

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд западных делегаций превратили работу над повесткой дня «двадцатки» в балаган, желая переложить на Россию ответственность за собственные провалы в экономике. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Группы двадцати.

«Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня „двадцатки“ в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию», — сказал глава МИД РФ.