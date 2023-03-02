В Брянской области идет бой с украинскими диверсантами, есть погибшие среди мирных жителей

12:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боестолкновение идет с украинскими диверсантами, проникшими на приграничную территорию Брянской области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в силовых структурах.

«Группы украинских диверсантов проникла в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей. Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками», — сказал собеседник агентства. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.