До шести человек могут находиться в заложниках у украинских диверсантов в Брянской области

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

До шести жителей Брянской области могут находиться в заложниках у украинских диверсантов, проникших из Черниговской области в два села региона. Об этом ТАСС сообщили в четверг в силовых структурах.

«Под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны, расположенные рядом в Климовском районе. Сейчас в заложниках находятся до шести мирных жителей», — сказал собеседник агентства.