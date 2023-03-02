0
0
69
НОВОСТИ

Один человек погиб, один ранен при обстреле поселка в Курской области — губернатор

13:05 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб, один получил ранения средней тяжести при обстреле в четверг со стороны Вооруженных сил Украины поселка Теткино в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В результате обстрела ВСУ в поселке Теткино ранения получили двое мужчин. Один из них, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи. Приношу глубокие соболезнования родным и близким. Второй госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь», — написал Старовойт в соцсети.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 02.03.2023
На Украине объявили воздушную тревогу в регионах, граничащих с Брянской областью
0
67
13:20 02.03.2023
Ряд делегаций стран Запада превратили работу над повесткой дня G20 в балаган — Лавров
0
113
13:00 02.03.2023
Постамент копенгагенской "Русалочки" окрасили в российский триколор
0
126
12:32 02.03.2023
До шести человек могут находиться в заложниках у украинских диверсантов в Брянской области
0
207
12:24 02.03.2023
В Брянской области идет бой с украинскими диверсантами, есть погибшие среди мирных жителей
0
229
12:05 02.03.2023
Один человек погиб, один ранен после атаки украинских диверсантов в Брянской области
0
235
12:00 02.03.2023
В России выявили 14 096 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
187
11:46 02.03.2023
Сергей Собянин: Открытие пригородного вокзала «Марьина Роща» улучшит транспортное обслуживание 130 тыс. москвичей
0
232
11:32 02.03.2023
Украина за два месяца получила $6,3 млрд международной поддержки — депутат Рады
0
205
11:20 02.03.2023
США разжигают конфликт на Украине и извлекают из этого выгоду — постпред КНР в ЕС
0
231

Возврат к списку