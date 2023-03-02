Один человек погиб, один ранен при обстреле поселка в Курской области — губернатор
13:05 02.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек погиб, один получил ранения средней тяжести при обстреле в четверг со стороны Вооруженных сил Украины поселка Теткино в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«В результате обстрела ВСУ в поселке Теткино ранения получили двое мужчин. Один из них, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи. Приношу глубокие соболезнования родным и близким. Второй госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь», — написал Старовойт в соцсети.
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